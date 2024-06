Sky Sport: “Il Galatasaray in queste ore fisserà le cifre per il prestito di Zaniolo. Atalanta e Fiorentina attendono”

La volontà di Nicolò Zaniolo è quella di tornare in Italia e in Serie A i corteggiatori non mancano. Per il momento Atalanta e Fiorentina si danno battaglia per aggiudicarsi le sue prestazioni per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’Atalanta si sta muovendo per l’ex Roma e, in queste ore, il club proprietario del cartellino, il Galatasaray, fisserà la cifra del prestito con diritto od obbligo di riscatto. Per il momento i bergamaschi sono in vantaggio su di lui, ma la Fiorentina non è esclusa dalla corsa a Zaniolo.

