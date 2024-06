Borja Valero: “Bonaventura? Una certezza. La Fiorentina dovrà essere brava a sostituire uno come lui”

Borja Valero, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato dei possibili effetti della possibile partenza di Bonaventura, andato in scadenza. Le sue parole:

“Bonaventura è una certezza, un giocatore di esperienza, che sa stare in campo, che capisce il gioco, che può aiutare i giocatori più giovani a migliorare. Io credo che la Fiorentina farà le sue valutazioni, ma devono essere bravi sul mercato a trovare un giocatore di riferimento. Vedendo le partite della Fiorentina, quando c’era lui e quando non c’era lui in campo c’era tanta differenza”.

