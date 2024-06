Corriere Fiorentino: “Bonaventura non rinnoverà con la Fiorentina. Per Palladino non è fondamentale”

No, Giacomo Bonaventura non rinnoverà. Il suo contratto è in scadenza e i vari incontri tra Pradè e Enzo Raiola non hanno portato a nulla,anzi. Hanno confermato l’impossibilità di continuare questo percorso. Il primo ostacolo è stato l’ingaggio. Il giocatore chiedeva una cifra poco superiore al milione e mezzo per due anni, mentre la Fiorentina giocava al ribasso con un’offerta inferiore e per solo 12 mesi. Inoltre è pesata anche la volontà del nuovo allenatore, Raffaele Palladino che non ritiene il centrocampista una pedina fondamentale per la Fiorentina del futuro. Così, Giacomo Bonaventura lascerà Firenze. Adesso da capire se andrà all’estero visto che piace in America o se proverà una nuova avventura in Italia, chissà forse al Bologna di Vincenzo Italiano. Castrovilli? Anche lui seguirà la strada di addio del suo compagno di reparto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, DUELLO FIORENTINA-ATALANTA PER ZANIOLO