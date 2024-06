Di Marzio spara un altro nome: “La Fiorentina è interessata a Bove della Roma”

Alla Fiorentina piace molto Edoardo Bove, resta da capire però se il club viola farà un passo ufficiale per il giocatore di proprietà della Roma. Bove è richiesto anche in Premier League dall’Everton e potrebbe quindi lasciare la Roma in estate. Il classe 2002 è cresciuto nel club giallorosso e, in caso di partenza, per lui sarebbe la prima avventura con un’altra squadra. In questa stagione Bove ha giocato 45 partite con la Roma tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, riuscendo a segnare 1 gol e servendo 2 assist per i compagni. Lo scrive Gianluca Di Marzio

