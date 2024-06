Quest’estate, Mbala Nzola , lascerà sicuramente Firenze; resta da capire se sarà ceduto in prestito (opzione desiderata dal Cagliari) o a titolo definitivo. Nelle ultime ore, secondo il giornalista turco Koray Güçlü , il Fenerbahçe avrebbe manifestato interesse per l’attaccante angolano. Il club turco è alla ricerca di una nuova punta dopo che Michy Batshuayi ha trovato un accordo con il Galatasaray. Il profilo di Nzola piace molto anche a Mourinho , che lo vorrebbe portare in gialloblu.