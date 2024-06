Di Marzio: “Duello tra Fiorentina e Atalanta per Zaniolo. Il Galatasaray lo dà in prestito con diritto o obbligo”

Dopo le esperienze con le maglie di Galatasaray e Aston Villa, Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in Italia per la prossima stagione. Sul trequartista azzurro ci sono infatti sia l’Atalanta, sia la Fiorentina. Zaniolo rappresenta infatti un obiettivo per l’Atalanta. In queste ore il Galatasaray stabilirà le condizioni di uscita (quanto chiedere di prestito e di diritto od obbligo di riscatto), dopodiché vedremo se i bergamaschi faranno sul serio.Nella stagione appena conclusa Zaniolo ha indossato la maglia dell’Aston Villa, sua squadra attuale, collezionando 3 gol in 40 presenze fra Premier League, Conference League, FA Cup, qualificazioni alla Champions League ed EFL Cup. Lo scrive Gianluca Di Marzio

