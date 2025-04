Fazzini: “La Fiorentina ha voluto la vittoria più di noi. Questo non può succedere, dobbiamo salvarci”

Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli ed autore del gol del 2-1, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Empoli. Queste le sue parole:

“Bisogna continuare a lavorare e dare ancora di più per uscire da questo momento. Sono felice per il secondo gol consecutivo sul piano personale, oggi purtroppo non è servito. Ora dobbiamo continuare a metterci la massima determinazione.

Nel primo tempo la Fiorentina ha avuto più voglia di vincere di noi e questo non può succedere, perché dobbiamo salvarci e le partite ora contano tantissimo. Nel secondo tempo abbiamo dato una scossa, ma non è bastato. Non so spiegare perché non riusciamo a reagire subito quando subiamo gol, manchiamo in alcuni dettagli che poi decidono le partite”.