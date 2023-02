Caressa litiga con Bucciantini e gli dice: “Sono io che ti lascio intervenire qui dentro”. Reazione allibita

Una discussione accesa sul possesso palla (dopo il posticipo domenicale Milan-Atalanta) che sfocia in una lite. A Sky Calcio Club scintille tra Fabio Caressa e il suo ospite Marco Bucciantini. Si parla di statistiche, di squadre più o meno forti. Secondo Bucciantini non è un caso che la statistica in questione segni percentuali maggiori per le squadre che vincono e che si trovano nella parte alta della classifica di Seria A. Caressa è in totale disaccordo perché, dice: «Il possesso palla da un punto di vista statistico non significa niente. Statisticamente il possesso palla è una vecchia cosa…».

Dalle argomentazioni si passa ai toni forti. Bucciantini: «Lui non ha ragione, ha torto. Voglio finire il mio concetto, io l’ho lasciato intervenire». A questa frase Caressa stizzito replica: «Casomai sono io che lascio intervenire te qui dentro. Abbi pazienza». E la clip della lite fa subito il giro del web. Lo riporta il Corriere della Sera

