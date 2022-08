Sky Sport umilia Vlahovic: “Anche i portieri hanno toccato più palloni di lui contro la Sampdoria”

La Juventus non riesce ad andare oltre lo 0-0 sul campo della Sampdoria. Brutta partita da parte dei bianconeri, soprattutto in zona offensiva. Per La Gazzetta dello Sport Dusan Vlahovic è da 5 in pagella: “Primo tempo senza toccare pallini dentro l’area e pure con il brivido di un rinvio sbagliato che finisce sul palo esterno. Buon pallone per Rabiot, ma si fa pescare in fuorigioco”. 5,5 invece il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: “È dura la vita per Dusan se non arriva nemmeno un pallone: resta a lungo isolato e non per colpa sua. Rischia l’autogol poi cresce nella ripresa; in fuorigioco quando serve l’assist decisivo a Rabiot”.

Stesso voto su Tuttosport: “Primo tempo solitario, quasi da “Chi l’ha visto”. Si muove tanto e prova ad attaccare la profondità, ma per 45 minuti non gli arriva un pallone giocabile. La prima conclusione in porta arriva al quinto minuto della ripresa. Con una gran giocata confeziona l’assist per Rabiot, poi cancellato per il suo fuorigioco di partenza. Non segna e si innervosisce”.

Ma anche Sky Sport non è andata leggera con l’ex attaccante della Fiorentina e addirittura scrive evidenziando un dato: “Nel primo tempo ha toccato meno palloni dei portieri, solo 3”. Insomma, una dimostrazione di come il gioco della Juventus sta umiliando il centravanti serbo.

