Fatta per Barak alla Fiorentina, prestito di 2 milioni, 12 per il riscatto, contratto da 1 milione e mezzo

Antonin Barak sarà un giocatore della Fiorentina, la trattativa con il Verona è andata a buon fine e tutti i dettagli sono stati definiti ma già da ferragosto c’era stata l’accelerata decisiva con la società viola che ha fatto la sua scelta virando sulla mezz’ala ceca classe 1994 che tanto ha fatto bene negli ultimi due anni. Il centrocampista del Verona arriverà a Firenze in questa settimana per svolgere le visite mediche di rito. La trattativa con il Verona si è chiusa su una base del prestito oneroso fissato a 2 milioni con diritto di riscatto a 12 milioni, al calciatore un contratto da 1,5 milioni a stagione più bonus legato a gol e assist. Italiano sorride, avrà la sua mezz’ala in grado di portare alla squadra viola più incisività.

Flavio Ognissanti

