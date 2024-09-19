Bonan: "Senza Gudmundsson non può essere la vera Fiorentina, Palladino deve insistere col terzo mediano"

Il conduttore di Sky Sport Massimo Bonan ha concesso alcune dichiarazioni ai media presenti al Viola Park in occasione del Memorial Vannucci

Il giornalista sportivo fiorentino Alessandro Bonan, volto e conduttore di Sky Sport, ha parlato ai media presenti al 25° Memorial Vannucci direttamente dal Viola Park di Firenze. Tra i vari temi toccati naturalmente anche la Fiorentina:

"La Fiorentina non ha fatto risultato pieno sinora ma piano piano sta costruendo e si sta ritrovando, consideriamo che le manca ancora il tassello più importante cioè Gudmundsson. Sul piano tattico sono molto contento che Palladino abbia inserito un centrocampista in più rispetto alle partite iniziali e spero che continui in questa direzione"

"Pradè ha quasi suggerito la difesa a quattro ma a me non è sembrato un invito piuttosto un'osservazione scontata e cioè che si può giocare in tutti i modi. Anche perché Palladino in carriera ha giocato sia a tre che a quattro e non è integralista"

"Riguardo Kean non so se è il più forte attaccante italiano in questo momento di sicuro finalmente la Fiorentina ha trovato un centravanti che non aveva dai tempi di Vlahovic. Kean è un giocatore di spessore rispetto a quelli che lo hanno preceduto. In passato aveva dimostrato digiocare e segnare in una squadra importante come il PSG quindi ero abbastanza convinto che avrebbe fatto bene".

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