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Notizie Bonan Fiorentina

Bonan: “Fiorentina brava e fortunata. Ha avuto più solidità nei momenti chiave della gara”

17 marzo 2026 15:43

Bonan: "La Fiorentina deve essere un punto d'arrivo per gli allenatori e per i calciatori, non un trampolino di lancio"

31 maggio 2025 14:39

Bonan: "Palladino tecnico rivelazione della Serie A. Conference? Percorso difficile con Chelsea e Betis"

14 aprile 2025 14:58

Bonan: "Senza Gudmundsson non può essere la vera Fiorentina, Palladino deve insistere col terzo mediano"

19 settembre 2024 22:39

Bonan: "Quando mi hanno detto che a Firenze discutono Italiano mi sono sorpreso. La rosa ha limiti evidenti"

17 novembre 2023 14:07

Bonan: "Montiel? Non so se sia stata una mossa della disperazione di Prandelli ma ha funzionato"

26 novembre 2020 21:22

Bonan: "L'episodio nel finale del rigore su Cutrone dato alla Fiorentina non è assolutamente penalty"

23 febbraio 2020 21:07

Bonan: "Acquisti? So che la Fiorentina andrà sul mercato e farà acquisti importanti"

30 novembre 2019 15:33

Bonan: "Per i fiorentini aver perso il loro capitano è come aver perso un figlio."

08 marzo 2018 09:57

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