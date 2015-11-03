Notizie Bonan Fiorentina

Bonan: “Fiorentina brava e fortunata. Ha avuto più solidità nei momenti chiave della gara”
17 marzo 2026 15:43
Bonan: "La Fiorentina deve essere un punto d'arrivo per gli allenatori e per i calciatori, non un trampolino di lancio"
31 maggio 2025 14:39
Bonan: "Palladino tecnico rivelazione della Serie A. Conference? Percorso difficile con Chelsea e Betis"
14 aprile 2025 14:58
Bonan: "Senza Gudmundsson non può essere la vera Fiorentina, Palladino deve insistere col terzo mediano"
19 settembre 2024 22:39
Bonan: "Quando mi hanno detto che a Firenze discutono Italiano mi sono sorpreso. La rosa ha limiti evidenti"
17 novembre 2023 14:07
Bonan: "Montiel? Non so se sia stata una mossa della disperazione di Prandelli ma ha funzionato"
26 novembre 2020 21:22
Bonan: "L'episodio nel finale del rigore su Cutrone dato alla Fiorentina non è assolutamente penalty"
23 febbraio 2020 21:07
Bonan: "Acquisti? So che la Fiorentina andrà sul mercato e farà acquisti importanti"
30 novembre 2019 15:33
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