Bonan: “Palladino tecnico rivelazione della Serie A. Conference? Percorso difficile con Chelsea e Betis”

Il giornalista di Sky Sport, Alessandro Bonan, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, dove ha parlato dell’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino. Queste le sue parole:

“L’allenatore rivelazione della Serie A è proprio Palladino: è un tecnico che allena da pochi anni, ma nel corso di questa stagione ha battuto tutte le big di questo campionato. Sono stanco delle squadre che si passano la palla per ore prima di oltrepassare la linea di centrocampo. Lui ha cambiato molto nel corso di questa stagione, andando incontro alla società e alle sue scelte.

La Fiorentina deve tornare ad essere un punto di arrivo, come lo è diventata l’Atalanta con Gasperini. In panchina non c’è un giocatore che riesca a cambiare la partita, ma credo che questa rosa sia la più forte dell’era Commisso. Piuttosto, io sono contento del pareggio di ieri, perché spesso questa Fiorentina perde queste partite.

Conference? La Fiorentina è forte contro le grandi squadre, anche perché le affronta con una testa diversa. I viola hanno un percorso difficile, perché in questa fase ci sono anche Betis e Chelsea”.