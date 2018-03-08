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Bonan: "Per i fiorentini aver perso il loro capitano è come aver perso un figlio."

Bonan giornalista di Sky ha parlato della vicenda Astori: “Per i fiorentini i loro calciatori sono come membri della famiglia ed aver perso il loro capitano è come aver perso un figlio. Spesso si parl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 09:57
Bonan: "Per i fiorentini aver perso il loro capitano è come aver perso un figlio." -
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Bonan giornalista di Sky ha parlato della vicenda Astori: “Per i fiorentini i loro calciatori sono come membri della famiglia ed aver perso il loro capitano è come aver perso un figlio. Spesso si parla di Firenze come di una città polemica, ed in questi giorni a maggior ragione a causa dell’omicidio di un senegalese. Firenze città razzista? Se c’è una città che non è razzista quella è proprio Firenze. Firenze non divide ma condivide e le tantissime persone che si sono ritrovate spontaneamente di fronte alla basilica di Santa Croce lo dimostrano”

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