Bonan: "Per i fiorentini aver perso il loro capitano è come aver perso un figlio."

Bonan giornalista di Sky ha parlato della vicenda Astori: “Per i fiorentini i loro calciatori sono come membri della famiglia ed aver perso il loro capitano è come aver perso un figlio. Spesso si parl...

Bonan giornalista di Sky ha parlato della vicenda Astori: “Per i fiorentini i loro calciatori sono come membri della famiglia ed aver perso il loro capitano è come aver perso un figlio. Spesso si parla di Firenze come di una città polemica, ed in questi giorni a maggior ragione a causa dell’omicidio di un senegalese. Firenze città razzista? Se c’è una città che non è razzista quella è proprio Firenze. Firenze non divide ma condivide e le tantissime persone che si sono ritrovate spontaneamente di fronte alla basilica di Santa Croce lo dimostrano”