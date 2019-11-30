Bonan: "Acquisti? So che la Fiorentina andrà sul mercato e farà acquisti importanti"

Alessandro Bonan, il giornalista sportivo e conduttore televisivo di Sky Sport ha rilasciato delle dichiarazioni sul Brivido Sportivo: "Castrovilli? Secondo me può ricordare Antognoni, però per caratt...

Alessandro Bonan, il giornalista sportivo e conduttore televisivo di Sky Sport ha rilasciato delle dichiarazioni sul Brivido Sportivo: "Castrovilli? Secondo me può ricordare Antognoni, però per caratteristiche direi di no. Ha una frequenza di gioco differente. La viola quest’anno è stata troppo altalenante, alternando belle partite a decisi passi indietro. Chiesa? Ha bisogno di Ribery e spero che rimanga a Firenze a lungo. Acquisti? So che la Fiorentina andrà sul mercato e farà acquisti importanti".