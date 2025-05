Bonan: “La Fiorentina deve essere un punto d’arrivo per gli allenatori e per i calciatori, non un trampolino di lancio”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista di SKY Alessandro Bonan per parlare della situazione in casa viola: “Non avevo mai visto un presidente che considera l’allenatore come un figlio e poi questo se ne va dopo un giorno, ma non so com’è andata ed è difficile commentare. L’unica cosa che dico è che la Fiorentina non deve più essere un trampolino per nessuno, ma un punto di arrivo dove vincere ed essere sicuri di avere determinate garanzie.”

Sul post Palladino: “Farioli è un nome affascinante, è giovane e di grandi idee, però siamo sulla stessa linea di Palladino anche se agli antipodi a livello di proposta. Farioli sarebbe un’altra scommessa però l’importante sarebbe costruire una squadra all’altezza poi il tecnico è relativo.”

Sullo stadio: “Firenze è una piazza competente come poche ce ne sono in Italia e per questo mi aspetto una situazione stadio diversa perché giocare in una circostanza del genere è deprimente. Ha perso dei punti anche a causa dell’impianto dove ha giocato.”