Bonan: “Quando mi hanno detto che a Firenze discutono Italiano mi sono sorpreso. La rosa ha limiti evidenti”

Tommaso Bonan, giornalista fiorentino di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno del fatto che a Firenze qualcuno discute Vincenzo Italiano, queste le sue parole:

“Quando mi hanno detto che a Firenze qualcuno discute Italiano mi sono sorpreso. La Fiorentina è una squadra divertente, ti dà sempre la misura del gioco, nel complesso la squadra bisogna ammettere che ha dei limiti. Quello che mi piace di Italiano è la visione di insieme, ha coraggio, è un uomo coraggioso e non ce ne sono tantissimi, ho visto dei miglioramenti in lui, spesso cambia le cose, un segnale che il risultato per lui è importante. Giocare due finali e non vincerle non vuol dire che le cose non sia andate bene, conta il percorso”