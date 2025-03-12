Palladino: "Atene ci ha insegnato che non possiamo abbassarci. Gara decisiva, ma siamo carichi"

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del prossimo match di Conference League contro il Panathinaikos. Queste le sue parole:"Siamo agli ottavi di coppa e il nostro obiet...

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del prossimo match di Conference League contro il Panathinaikos. Queste le sue parole:

"Siamo agli ottavi di coppa e il nostro obiettivo è passare il turno, come è sempre stato. Dobbiamo essere bravi a ribaltare il risultato dell'andata, ma abbiamo preparato questa partita con grande energia, spirito e determinazione. Per noi è come una finale e non vediamo l'ora di scendere in campo. Sono sicuro che faremo una grande prestazione, sostenuti dai nostri tifosi che ci daranno una spinta enorme.

Queste sono le partite che possono fare la differenza in un momento delicato della stagione. Nell'ultimo mese e mezzo non sono arrivati i risultati che speravamo, ma partite come queste possono rilanciarti, darti slancio e positività. Il nostro obiettivo rimane passare il turno: queste gare possono cambiare l'andamento di una stagione, quindi dobbiamo fare una grande prestazione.

Atena ci ha insegnato che non possiamo permetterci di abbassarci come abbiamo fatto nel secondo tempo. Il primo tempo è stato buono, nonostante i due gol casuali che abbiamo preso, ma avremmo potuto andare in vantaggio, con un gol annullato. Poi siamo calati e non dobbiamo permettere che ciò accada. Può succedere in certi momenti, ma non per tutta la ripresa. Siamo consapevoli degli errori di atteggiamento e ci stiamo lavorando. Sono sicuro che la squadra risponderà bene. Siamo pronti e carichi.

Kean con Gudmundsson e Beltran? Mi è piaciuto il 3-5-2, che può facilmente trasformarsi in un 3-4-3. Dipende dagli interpreti e dalle circostanze, dobbiamo essere camaleontici e non fissarci su un solo modulo. La squadra lo sa fare bene, e sono soddisfatto. Per quanto riguarda il portiere, la scelta è già stata fatta. Domani non conta chi scende in campo, ma l'obiettivo che abbiamo tutti insieme. Non dipende da un singolo, ma da tutti noi che dobbiamo spingere per passare il turno.

I tifosi sono sempre stati al nostro fianco e sono certo che anche domani ci sosterranno. Abbiamo bisogno di loro."