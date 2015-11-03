Notizie Fiorentina Panathinaikos Fiorentina

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Palladino: "Atene ci ha insegnato che non possiamo abbassarci. Gara decisiva, ma siamo carichi"

12 marzo 2025 17:00

Fiorentina-Panathinaikos: andata ad Atene il 6 marzo alle 18:45. Ritorno a Firenze il 13 marzo alle 21:00

21 febbraio 2025 19:13

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