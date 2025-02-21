Fiorentina-Panathinaikos: andata ad Atene il 6 marzo alle 18:45. Ritorno a Firenze il 13 marzo alle 21:00
Con una nota ufficiale la ACF Fiorentina ha reso noti gli orari della doppia sfida di Conference League tra viola e il Panathinaikos: l'andata si giocherà il 6 marzo alle 18:45 allo stadio Olimpico di...
A cura di Redazione Labaroviola
21 febbraio 2025 19:13
Con una nota ufficiale la ACF Fiorentina ha reso noti gli orari della doppia sfida di Conference League tra viola e il Panathinaikos: l'andata si giocherà il 6 marzo alle 18:45 allo stadio Olimpico di Atene, mentre il ritorno si giocherà a Firenze, allo stadio Artemio Franchi il 13 marzo alle ore 21:00PANATHINAIKOS AVVERSARIO ‘TOSTO’ CON UN ALLENATORE D’ESPERIENZA. L’EX DRAGOWSKI È PRONTO A FERMARE I VIOLA
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