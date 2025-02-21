Panathinaikos avversario 'tosto' con un allenatore d'esperienza. L'ex Dragowski è pronto a fermare i viola

Il Panathinaikos sarà il prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. Il sorteggio agrodolce è arrivato dall'urna di Nyon, con i viola finiti nella parte sinistra del tabellone. Perchè a...

Il Panathinaikos sarà il prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. Il sorteggio agrodolce è arrivato dall'urna di Nyon, con i viola finiti nella parte sinistra del tabellone. Perchè agrodolce?, perchè Atene non evoca bei ricordi, soprattutto dopo lo scorso anno, quando la Fiorentina perse contro l'Olympiacos all'OPAP Arena, casa del AEK Atene. In questo momento il Panathinaikos è terzo in Super League greca dietro ad AEK e Olympiacos, rispattivamente a tre e cinque punti.

L'allenatore si chiama Rui Carlos Pinho da Vitória (Rui Vitória), portoghese di 54 anni con tanta esperienza internazionale: Vitoria Guimaraes, Benfica, Al-Nassr, Spartak Mosca e CT della nazionale Egiziana.

Sono diversi anche i trofei alzati dal mister lusitano, ben otto: 2 campionati portoghesi con il Benfica, 2 coppe portoghesi con V. Guimareaes e Benfica, 1 coppa portoghese con il Benfica, 1 supercoppa portoghese (Benfica) e per finire, 1 campionato saudita e supercoppa nazionale con l'Al-Nassr. Un 'osso 'duro' per la viola, che il 6 di marzo dovrà gettare il cuore oltre l'ostacolo per andare avanti in una competizione che sembra diventata stregata.

Il calciatore più prezioso della squadra greca è l'attaccante Fotis Ioannidis, 8 reti e 1 assist in 26 presenze tra campionato e Conference, ma anche una vecchia conoscenza della viola come il portiere polacco Bartalomej Dragowski, fondamentale per gli ellenici fino a questo momento.

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