Lutto nel mondo viola. E' scomparso a 87 anni Piero Gonfiantini, fu uno dei "Leoni di Ibrox"

Lutto nel mondo Fiorentina: è scomparso all'età di 87 anni Piero Gonfiantini, ex viola con oltre 130 presenze in maglia gigliata e una lunga militanza anche nel Pisa. Il Museo viola ne piange la scomp...

Lutto nel mondo Fiorentina: è scomparso all'età di 87 anni Piero Gonfiantini, ex viola con oltre 130 presenze in maglia gigliata e una lunga militanza anche nel Pisa. Il Museo viola ne piange la scomparsa, ricordando la carriera del difensore: "Nato a Signa il 12 giugno 1937, calciatore della Fiorentina dal 1955 al 1966, vincitore in maglia viola di ben 7 trofei: Coppa Italia 1960-61, Coppa delle Coppe 1960-61, Coppa Italia 1965-66, Mitropa Cup 1966, Coppa Amicizia Italo-Francese 1959, Coppa Amicizia Italo-Francese 1960, Coppa delle Alpi 1960. Piero è scomparso oggi a Signa ma resterà per sempre nel cuore di tutti noi. Un abbraccio commosso ai familiari".

Gonfiantini è passato alla storia per essere stato uno dei 'Leoni di Ibrox', compiendo un'impresa all'Ibrox Park di Glasgow: il successo per 2-0 sul campo dei Rangers nella finale di andata della Coppa delle Coppe.

Il comunicato della Fiorentina: "Il Presidente Commisso, la sua famiglia, la Dirigenza viola e tutta ACF Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia Gonfiantini, per la scomparsa di Piero, campione che in maglia viola ha vinto due Coppe Italia, una Mitropa Cup e la Coppa delle Coppe del 1961".

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