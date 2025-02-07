Zaniolo: "Ricordo quella notte di Conference con la Roma. Mi auguro di riviverla con la Fiorentina"

Nicolò Zaniolo, dopo la conferenza stampa di presentazione, è stato intervistato da Sky Sport per parlare della sua nuova esperienza a Firenze. Queste le dichiarazioni del nuovo acquisto della Fiorent...

Nicolò Zaniolo, dopo la conferenza stampa di presentazione, è stato intervistato da Sky Sport per parlare della sua nuova esperienza a Firenze. Queste le dichiarazioni del nuovo acquisto della Fiorentina:

"E' un'emozione incredibile tornare a casa. Ho sentito il presidente Commisso, il mister, il direttore e tutti erano entusiasti di avermi qui, ma ero già convinto di venire, pronto a mettermi a disposizione. Questa è una grande chance perché c'è tutto per fare bene, ci sono tutte le condizioni per fare bene e mettermi di nuovo in mostra.

Cosa non è andato nelle altre esperienze? Nel calcio non sempre le cose vanno come pensi che vadano. Sono andato in Turchia, poi in Inghilterra, poi all'Atalanta... volevo dare tanto, però non sono riuscito a darlo. Penso che questa sia la volta buona per riuscire a dare tanto. Dove mi vedo? Io mi metto a disposizione della squadra, il mister avrà le sue idee, io nasco come esterno destro. Posso fare il trequartista e, se proprio c'è bisogno, posso fare la punta centrale. Però io nasco come esterno destro.

Kean? Ci sono state tante cose che magari sono state raccontate tanto dai giornalisti, siamo stati un po' leggeri per la giovane età, ma abbiamo imparato dagli errori. Io ho un bambino, una fidanzata sono maturato e sono cresciuto. Penso a fare la vita da atleta e basta.

Le notti europee con la Roma le ricordo tutte benissimo, quando abbiamo vinto la Conference è stata una delle giornate più belle che io ho vissuto. Mi auguro di rivivere quelle giornate, me lo auguro per la città e per i tifosi. Speriamo di riuscire a farcela quest'anno a conquistare il trofeo. Sulla Nazionale, l'importante prima è dimostrare in campo con la Fiorentina, poi se i risultati saranno buoni certo la Nazionale è un obiettivo che non ho mai nascosto".

Zaniolo: “A giugno scelsi l’Atalanta, ora sono tornato a casa. Nel 2016 sono stato mandato via”

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