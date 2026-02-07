8 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:19

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gol, premio e amarezza. Solomon migliore in campo: “Frustrato e deluso, dispiace per i tifosi”

News

Gol, premio e amarezza. Solomon migliore in campo: “Frustrato e deluso, dispiace per i tifosi”

Redazione

8 Febbraio · 00:15

Aggiornamento: 8 Febbraio 2026 · 00:15

TAG:

FiorentinaSky SportSolomonTorino

Condividi:

di

L’esterno viola segna, viene premiato come MVP della sfida col Torino, ma non nasconde l’amarezza per i due punti persi nel finale

L’esterno della Fiorentina Manor Solomon ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il 2-2 casalingo contro il Torino nel match valido per la 24^ giornata di Serie A, dove è stato premiato come miglior giocatore in campo.

Ottima partita la tua, ma non è bastata: sensazioni?
Sono frustrato e dispiaciuto, neanche mi spiego cosa sia successo alla fine. Mi dispiace per la squadra e per i tifosi“.

Come ti stai trovando in Serie A?
Sono molto contento per il gol e per il mio approccio nella Serie A. Lavoro per la squadra e sono felice di come sta andando, anche se sarei stato più felice con i 3 punti“.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio