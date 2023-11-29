Caressa attacca la Fiorentina: "Ma Beltran dove lo hanno preso? Non sa stoppare il pallone in area"

Non ci è andato giù morbido Fabio Caressa nei confronti di Lucas Beltran dopo l'errore di San Siro contro il Milan

Nel corso del Club, trasmissione di Sky Sport in onda domenica sera, Fabio Caressa ha parlato di Beltran e del suo grave errore contro il Milan, queste le sue parole:

"Ma sto Beltran, ditemi sto argentino da dove l'hanno preso, gli ho visto fare uno stop a 20 metri dentro l'area di rigore, uno stop inguardabile, uno stop che secondo me, da un attaccante di una squadra come la Fiorentina non è ammissibile. Uno che gioca in serie A con la Fiorentina, scusate se sono un pò troppo duro, un giocatore che fa la punta in serie A nella Fiorentina fa un controllo cosi in area di rigore e mette il pallone a 10 metri"

Poi Caressa sul suo canale You Tube ha rincarato la dose: “L’attacco della Fiorentina è certamente il flop della scorsa giornata di Serie A. La Fiorentina cresce cresce e segna pochissimo, quasi mai. In Milan-Fiorentina c’era anche Jovic, ex viola. È possibile che tutti gli attaccanti che prende la Fiorentina, ci metto dentro anche Cabral che non sta facendo benissimo al Benfica, possano essere scarsissimi? Oppure anche il gioco che viene loro richiesto li mette in difficoltà e toglie lucidità?. I due attuali attaccanti viola a me non piacciono. Nzola non è un giocatore costante. In Serie A non si può vedere uno stop sbagliato come quello dell’argentino Beltran, un errore come quello commesso nell’area del Milan, siamo seri, non è una cosa che si può guardare. Non è una cosa che un attaccante della Fiorentina, che punta ad andare in Champions League, può fare"

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