Biraghi: “Champions, siamo in discoteca e balliamo. Speriamo che domani facciano tutti 0-0”

Cristiano Biraghi, difensore e capitano della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la partita vinta 0-1 sul campo del Monza: “Speravo in una buona prestazione e nel risultato per passare dei giorni sereni in famiglia e per regalare questa serie di vittorie a tutti, anche a noi stessi. Siamo contenti, è stata una battaglia, il Monza è molto organizzato: ho fatto i complimenti anche al loro allenatore”.

Palladino dice che voi siete impressionanti.

“Questo ci fa piacere e lo ringraziamo. Sicuramente abbiamo fatto una buona partita, stiamo facendo un gran lavoro ma nelle sfide col Monza l’anno scorso ci hanno palleggiato in faccia, cosa cui non siamo abituati. Hanno movimenti e codifiche per cui meritavano i complimenti”.

Scintille con Valentin Carboni, cos’è successo?

“Niente, ho sbagliato io, non devo avere certe reazioni, sono uno dei più grandi in campo. Ho chiesto scusa, la prossima volta non lo rifaccio più”.

Stranito dalla mossa di Italiano di mettervi a tre?

“Il cambio fatto dal mister ci ha aiutato. Tutti dicono che siamo una squadra bella, ma tante volte quando siamo stati così… Andate avanti voi. Quindi ogni tanto puoi metterti a specchio, è entrato Mina che sulle palle alte è tra i migliori al mondo. A volte è meglio essere meno belli ma vincere… Anche a Udine l’abbiamo già fatto. È un modulo che proviamo poco, ma più che il mister siamo noi che quando ci dà certe indicazioni ci scatta il chip di non rimanere dentro la nostra area pur rimanendo a cinque dietro. Prima invece stavamo a cinque ballando tutti pian piano ma forse non è così”.

Credete di poter rimanere in questa posizione?

“Siamo in discoteca, balliamo”.

Quali risultati desidera per domani?

“Dico tutti 0-0… (Bologna-Atalanta e Roma-Napoli)”.

Potete arrivare quarti?

“Se continuiamo con queste prestazioni sì ma non mi è mai piaciuto parlare prima. Di sicuro a fine campionato chi vuole la Champions inizia ad andare veloce, ma stiamo facendo un gran lavoro. Risentiamoci a fine campionato…”. Lo riporta TMW

