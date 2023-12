Kouamè: “Siamo quarti in classifica e dobbiamo giocare partita per partita. Tifosi fantastici”

Christian Kouamè, uno dei migliori in campo della Fiorentina a Monza, ha parlato dopo il fischio finale a Dazn, queste le sue parole:

“Sono venuti a sostenerci, abbiamo portato 3 punti, non era semplice e alla fine siamo andati a festeggiare con i nostri tifosi. Per ora siamo al quarto posto, siamo li e giocheremo partita per partita, andremo a casa contenti perchè ci siamo fatti un bel regalo, poi pensiamo alla prossima partita”

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL MONZA