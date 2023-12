PAGELLE FIORENTINA: ARTHUR DIRIGE, BELTRAN AL POSTO GIUSTO. IKONÈ IMPERDONABILE

Terracciano 6 Praticamente non compie nessuna parata, attento nelle uscite

Kayode 6,5 Il suo dinamismo fisico è utile in ripiegamento dove non lo superano mai, presente in fase offensiva con dei buoni movimenti

Milenkovic 6,5 Dirige la difesa e lo fa nel miglior modo possibile, non viene superato facilmente. Si fa vedere anche davanti

Ranieri 6,5 Almeno un paio di interventi precisi dove l’errore era dietro l’angolo e poteva sbagliare ma è sempre stato attento anche in anticipo. Sul pezzo.

Biraghi 6 Ordinaria amministrazione e buone corse per il capitano viola. Sempre ben posizionato

Arthur 7 Non spreca nessun pallone, sempre gestiti in maniera impeccabile prendendo tempo e spazio all’avversario. Esce perché stremato

Duncan 6,5 Mezzo voto in meno perché a volte esagera e non è sempre veloce e pratico. È in grande giornata e si vede, se ne accorge lui stesso e quindi sceglie di andare a duello sempre. Una diga

Barak 6 Buona gara, meglio rispetto alle ultime apparizioni. Nel primo tempo è nel vivo del gioco e si fa dare sempre la palla per cercare di imbeccare i compagni

Ikonè 4 Il problema non è il gol mangiato che è un errore semplicemente imbarazzante, il problema è l’atteggiamento che lo fa sbagliare. Non ha la giusta cattiveria e determinazione. Mai. Sbaglia quasi tutto, spesso in ritardo anche nella lettura

Kouamè 6,5 Corre, si inserisce, va in verticale, salta di testa, rincorre. Giocatore totale che sopperisce così alle lacune tecniche. Esempio

Beltran 6,5 Non gioca un grande primo tempo ma è al posto giusto nel momento giusto e per l’attaccante è quello che conta. Esce per una botta al piede

Nzola 5.5 Gioca tutto il primo tempo, è utile per presenze e sportellate con l’avversario. Mette in apprensione la difesa del Monza con la sua fisicità e posizione. Il problema è che gioca solo per questo, mai per la giocata o il tiro personale.

Mina 6 Schierato da Italiano al centro della difesa a 3 per dare una doppia marcatura un fase difensiva e riesce nel suo intento. Con furbizia ed esperienza non riesce mai a farsi superare

