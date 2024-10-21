Fiorentina, Kayode tra i giocatori più preziosi per ruolo della Serie A: una riserva da 22 milioni di euro

Il terzino della Fiorentina valutato 22 milioni di euro e tra i più preziosi della Serie A. La speciale lista di Sky Sport

Sky Sport ha stilato una classifica dei giocatori di maggior valore nel nostro campionato, analizzando ogni ruolo e squadra. Tra i nomi in evidenza c'è anche Michael Kayode, terzino destro della Fiorentina, classe 2004. Il giovane talento, lanciato da mister Italiano lo scorso anno nella vittoriosa trasferta di Genova (0-4), ha subito attirato l'attenzione. La sua valutazione? Ben 22 milioni di euro, che lo collocano tra i migliori nel suo ruolo. Dopo un'ottima stagione in cui ha sostituito l'infortunato Dodò con grande efficienza, ha sorpreso tutti, suscitando l'interesse di club anche in Premier League. La lista completa:

Palladino: “Equilibrio e concentrazione, un altro passo in avanti. Felicissimo per i miei ragazzi”.

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