Sky Sport: "Ranieri-Fiorentina, settimana prossima l'incontro per parlare del rinnovo"

Tra le conferme in difesa c'è quella di Ranieri: l'incontro per il rinnovo è fissato per la settimana prossima

La Fiorentina ha apportato delle modifica al suo assetto difensivo, acquistando Marin Pongracic e Nicolas Valentini, in arrivo rispettivamente dal Lecce e dal Boca Juniors. Milenkovic da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del Nottingham Forest, lasciando il club viola dopo ben 7 anni. Secondo quanto riporta Sky Sport, per quanto concerne la questione relativa alle conferme, la settimana prossima la società incontrerà Ranieri per discutere del rinnovo. Le parti avranno modo di confrontarsi per stipulare un nuovo accordo.

SPORTITALIA: “RIOS COSTA 30 MILIONI. IL PALMEIRAS CHIEDEVA 20 MILIONI PRIMA DELLA COPA AMERICA”

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