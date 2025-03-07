Biraghi: "Firenze e Torino vivono di calcio, sono esigenti. Due piazze che ti fanno sentire giocatore"

Il terzino ed ex capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, è stato intervistato da Sky Sport, dove ha parlato del suo arrivo a Torino. Queste le parole del giocatore granata:"Io vengo dalla Fioren...

Il terzino ed ex capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, è stato intervistato da Sky Sport, dove ha parlato del suo arrivo a Torino. Queste le parole del giocatore granata:

"Io vengo dalla Fiorentina, che è simile come tifoseria al Torino. Queste due città vivono di calcio e c'è una passione sfrenata per questi colori, quindi sono entrambe esigenti. A me è sempre piaciuto giocare in piazze così, ti fanno sentire giocatore e da bambino vuoi diventare calciatore anche per dare gioie e soddisfazioni ai tifosi. Noi lavoriamo e siamo qui per questo".