Sky Sport: “La Fiorentina spinge per avere Beltran, farà di tutto per prenderlo. Non esclude Nzola”

La Fiorentina prosegue i contatti con il River Plate per Beltran. I viola spingono per l’attaccante nonostante i 20 milioni di richiesta da parte del club argentino. La viola farà di tutto per portarlo alla corte di Vincenzo Italiano nonostante la concorrenza del Benfica, che però sta seguendo anche profili, in particolare Pedro del Flamengo, tra l’altro un ex Fiorentina. La pista Beltran non esclude comunque Nzola: l’attaccante dello Spezia è ha caratteristiche diverse e gli attaccanti in rosa potrebbero partire. Cabral e Jovic, infatti, hanno infatti diverse richieste e interessamenti. Per Nzola Fiorentina e Spezia dovrebbero incontrarsi nella mattinata di lunedì 7 agosto. Lo scrive Gianluca Di Marzio.