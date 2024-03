Caressa attacca Dazn: “La diretta è ridicola, viene ripresa più la tribuna che il campo con il pallone”

Durissimo sfogo di Fabio Caressa contro Dazn in merito alle riprese video delle partite. Nella fattispecie, il giornalista si è concentrato sul match della scorsa domenica tra Milan e Atalanta terminata 1-1, lamentando la scelta di dedicare più spazio alle riprese ai dirigenti che ai replay.

“Oggi abbiamo visto più inquadrature del dirigente del Milan (Ibrahimovic, ndr) che replay” ha chiosato Caressa nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club. Ne è seguito un durissimo sfogo, tra l’ilarità e lo stupore degli opinionisti presenti in studio. Tra questi, Paolo di Canio e Luca Marchegiani, che, senza successo, hanno provato a smorzare la “furia” del giornalista.

“Abbiamo visto ventidue inquadrature del dirigente e tre replay – ha proseguito Caressa – è una cosa ridicola. Ibrahimovic sarà importantissimo, è un uomo straordinario e un grande campione che, secondo me, rimetterà a posto il Milan, ma se io sono a casa voglio vedere la partita e non il dirigente. Questa è la deriva che ha preso il calcio. Nelle riprese ci sono tutte le immagini dell’allenatore che si agita in campo e dei dirigenti in tribuna, così il pallone non lo vede più nessuno”.

