Pezzella ricorda Astori: “Mi manca Davide, portava allegria ovunque. Un abbraccio alla famiglia e ai fiorentini”

In un’esclusiva di TMW, l’ex difensore della Fiorentina German Pezzella ha ricordato Davide Astori a 6 anni dalla sua morte, sottolineando come si senta molto legato a Firenze e ai fiorentini in seguito alla sua tragica scomparsa. Il difensore argentino ha fatto coppia con Astori nella stagione 2017/2018, per poi restare in maglia viola fino al 2021, diventando persino capitano dei gigliati. Queste le sue parole:

“Voglio ricordare il nostro capitano sei anni dopo che ci ha lasciati. Scelgo di ricordare Davide con un sorriso perché lui portava allegria ovunque. Ho imparato tanto da Astori, lo ringrazierò per tutta la vita e lo porterò con me ovunque sia. Mando un abbraccio grande a tutti. Alla famiglia di Davide, a tutti i fiorentini… Vi voglio bene. Tutti i 4 marzo saremo uniti, per sempre. Grazie Davide, mi manchi“.

