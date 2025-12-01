Kean al Gran Galà del Calcio: “Siamo in un momento complicato, ma ne usciremo”

Il centravanti della Fiorentina Moise Kean, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio, soffermandosi sul periodo non semplice che la squadra sta affrontando. L’attaccante ha evidenziato la necessità di reagire: “Siamo in un momento complicato, ma dobbiamo rimanere in piedi e non arrenderci. Io voglio sempre dare il massimo”.

Kean ha poi aggiunto che nelle fasi più critiche è indispensabile lavorare ancora più duramente per ritrovare equilibrio e continuità: “Quando arrivano questi momenti non si può sempre avere quello che vogliamo. Dobbiamo dare il 100% in allenamento. Ci stiamo adattando con Vanoli, per fare meglio. Ci stiamo trovando bene, mi fido dei miei compagni. Ne usciremo“.

Infine, l’attaccante ha parlato dell’unità del gruppo e della determinazione a superare le difficoltà attuali, mettendo in evidenza il peso delle esperienze personali nel suo percorso di crescita: “Siamo un grande gruppo e siamo ottimisti. Dobbiamo trasmettere tutto questo a Firenze e ai tifosi. Possiamo fare grandi cose. Nel cuore porto tante cose belle, ma anche negative. Mi aiutano a crescere. Le cose negative mi portano a migliorare ogni giorno e dare il meglio di me. C’è molta rabbia, è stata una partenza difficile“.