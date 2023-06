Sky Sport, possibile inizio dal primo minuto di Kouamè con Nico Gonzalez spostato a sinistra. Ikonè in panchina?

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Massimo Marianella in diretta da Praga, ci potrebbero essere delle possibilità che Nico Gonzalez venga spostato a sinistra sull’esterno con Kouamè titolare sulla fascia destra nella finale di Praga contro il West Ham. In questo caso Ikonè partirebbe dalla panchina. Una possibilità dunque da non escludere

