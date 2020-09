Chiesa non ha intenzione di rinnovare e la Juventus rimane alla finestra tanto che potrebbe fare sul serio in caso di cessione di Douglas Costa. I bianconeri a quel punto formulerebbero una proposta intorno ai 30 milioni di euro più il cartellino di Luca Pellegrini. Sarebbe un problema trovare un sostituto all’altezza per i viola anche per un motivo tattico. Iachini ha in mente il 3-5-2 con Chiesa a tutta fascia sulla destra ma in caso di cessione potrebbe ripensare. I viola dovrebbero quindi trovare un giocatore come Gerard Deulofeu, di proprietà del Watford che può spaziare su tutto il fronte offensivo. Altrimenti un’altra soluzione è quella di investire i soldi ricavati da Chiesa per un profilo tipo Piatek. Lo scrive Repubblica.

REPUBBLICA, FIORENTINA, SONDAGGI PER FAZIO, IZZO ED UN DIFENSORE DEL BRESCIA. GODIN? CONTATTI INTERROTTI