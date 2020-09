CorFio, se Chiesa parte, Fiorentina su Piatek. Tornano di moda anche altri due nomi per sostituirlo

Prima il ds Pradè e poi lo stesso Commisso hanno più volte ripetuto come la squadra, e in particolare l’attacco, siano già allestiti rimandando solo a eventuali occasioni l’opportunità di un nuovo acquisto, ma intanto l’incertezza sul futuro di Chiesa tiene aperte diverse possibilità.

Non è un segreto però che di fronte a una partenza dell’esterno Pradè e Barone sarebbero pronti a tornare sul mercato in cerca di sostituti e tra i nomi in ballo, oltre al vecchio pallino Rodrigo De Paul (26) o allo spagnolo del Watford Gerard Deulofeu (26) per i quali non è semplice trattare con Pozzo, c’è sempre quello di Krzysztof Piatek (25).

Continua a essere il polacco dell’Herta Berlino il nome in cima alle preferenze (anche di Iachini) nel caso in cui arrivasse la giusta offerta per Chiesa, ed è per questo che al di là del lavoro in allenamento la manovra offensiva dei viola potrebbe cambiare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

