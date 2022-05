Deulofeu: “Europa? Attenti alla Fiorentina da dentro il campo mi dà delle bellissime sensazioni”

Ai microfoni di AS ha parlato l’attaccante spagnolo dell’Udinese Gerard Deulofeu. Queste le sue parole:

“Non qualificarsi per il Mondiale è stata una disgrazia per l’Italia, però non molto tempo fa è arrivato il titolo europeo, cosa da non sottovalutare. Il calcio italiano sta crescendo: tra quattro, cinque anni tornerà ad un livello superiore. Juve, Inter e Milan faranno un passo avanti in Europa, attenti a Napoli, Roma, Atalanta, Fiorentina. Da dentro mi danno belle sensazioni”.

