Cassano attacca: “Allegri vuole solo i soldi. Povero Vlahovic alla Juve ha fatto 6 gol, alla Fiorentina 17”

L’ex attaccante Antonio Cassano alla Bobo Tv ha attaccato pesantemente il mister della Juventus Allegri. Queste le sue parole:

“Dicono che non si può mandarlo via perché guadagna 10 milioni di euro. Ma io dico che dovrebbero farlo proprio per questo. Ma state vedendo cosa sta combinando? A gennaio la Juve ha buttato dentro 100 milioni, per questo riuscirà ad arrivare quarta. Vlahovic mi sta diventando simpatico senza conoscerlo, poverino: in quattro mesi ha fatto sei gol alla Juve. Alla Fiorentina ne ha fatti diciassette. Con Allegri ci ho lavorato due anni, la tattica la faceva Tassotti, non lui. Le poche volte che si facevano 10-15 minuti. Lui è bravo solo nella gestione del gruppo. La Juventus non sa giocare a calcio, Allegri quando c’è da ricostruire, non ti dà niente, lo dico da settembre. A lui non frega un ca..o, parla che va in giro, dice che va sempre a Livorno, fa vedere che urla in panchina a nessuno, prende 10 milioni, di cosa parliamo. A lui non gliene frega un cazzo di niente e di nessuno, nemmeno di noi, gli frega che prende il grano, sta alla Juve, se lo mandano via avrà due anni di contratto e può darsi che sta ancora fermo”.

ODRIOZOLA PRONTO AL RIENTRO