Gazzetta scrive: “Ci sono speranze di vedere Odriozola contro la Roma, infortunio meno grave del previsto”

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, c’è qualche speranza di avere a a disposizione Odriozola lunedì prossimo contro la Roma. Altrimenti tornerà in campo per le ultime due di campionato, contro Samp e Juventus. Il problema muscolare accusato dal terzino dopo la sfida con l’Udinese pareva in un primo momento potesse essere anche più grave: invece l’ex Real giocherà in questo finale di stagione, anche se è presto per capire quando. Gli ultimi due mesi per Odriozola (26 presenze stagionali, un gol) sono stati un calvario. Prima l’infortunio al ginocchio contro la Juventus il 2 marzo, il tentativo di recupero immediato, il nuovo stop seguente ed il ritorno tra i titolari contro l’Udinese. Un terzino resistente e veloce, abile nel cross, nel dribbling e specializzato negli assist.

