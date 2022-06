Sfuma Deulofeu per la Fiorentina. Incontro tra De Lauretis e Pozzo: si chiude per 18 milioni

Gerard Deulofeu è sempre più vicino a diventare un calciatore del Napoli. Come riporta Il Corriere dello Sport, la distanza tra gli azzurri e l’Udinese è sempre minore. Il club di Pozzo partiva da una richiesta iniziale di 20 milioni, ma l’affare con i partenopei si potrebbe chiudere per una cifra intorno ai 18 milioni. Ore calde per definire il passaggio dell’ex canterano del Barcellona a Napoli, accostato anche alla Fiorentina.