Deulofeu: "Vinto contro una squadra forte grazie al sacrificio"

Gerard Deulofeu, attaccante del Milan, ha parlato al termine della gara vinta contro la Fiorentina a Premium Sport: "Sono molto contento. L'abbiamo risolta nel secondo tempo, volevamo i tre punti e qu...

Gerard Deulofeu, attaccante del Milan, ha parlato al termine della gara vinta contro la Fiorentina a Premium Sport: "Sono molto contento. L'abbiamo risolta nel secondo tempo, volevamo i tre punti e quello abbiamo fatto. Siamo contenti per il presidente e per noi, perché il duro lavoro quotidiano porta risultati. Sapevamo della forza della Fiorentina, ma sono rimasto impressionato per il nostro spirito di sacrificio. Bacca sta lavorando tantissimo, anche oggi ha pressato davvero tanto".