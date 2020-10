Nazione, Callejon, domani può essere il suo giorno. Viva la pista Deulofeu ma occhio a De Paul

La Fiorentina ha messo nel mirino Jose Maria Callejon, domani sono attesi sviluppi. I viola trattano Deulofeu con il Watford ma occhio ai contatti in corso per De Paul dell’Udinese. Lo spagnolo potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto invece per l’argentino un prestito oneroso con riscatto obbligatorio per una cifra vicina ai 40 milioni. Si attendono sviluppi secondo La Nazione.

