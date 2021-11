CorSport, da Berardi a Ikonè tanti i nomi per l’esterno: spunta quello di Deulofeu

Intanto un esterno d’attacco per garantire ancora di più soluzioni offensive alla squadra di Italiano. La Fiorentina non ha mai smesso di osservato il mercato. Se là davanti il sogno resta Alvarez per cui è fortissima la concorrenza a livello italiano ma anche internazionale con Borja Mayoral che potrebbe invece diventare una strada più facile da percorrere sulla fascia resta nel mirino Domenico Berardi del Sassuolo, il cui contratto scadrà nel 2024, ma attenzione a non sottovalutare la candidatura di Ikonè. Berardi piace da tempo, non è una novità. Si era parlato di un possibile interesse già in estate, salvo poi non vedere concretizzarsi l’operazione. Su Ikone si sono posati gli occhi di Atalanta e Siviglia. Tra lei idee resta per quanto più defilata, quella di Deulofeu. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

