Ag. Deulofeu: “Accordo con Pozzo: lasceremo l’Udinese. Non c’è solo il Napoli”. Occasione Fiorentina?

Il procuratore di Gerard Deulofeu, Albert Botines, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di footballnews24.it, per parlare del futuro del proprio assistito, accostato nelle ultime settimane alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Ci sono diversi estimatori per il calciatore sia in Serie A che in Spagna, interessi anche dalla Premier League. Al momento, stiamo parlando con alcune società. Il Napoli è un’ottima opzione per lui: giocherà la Champions. Vedremo come procederà il mercato nelle prossime settimane. All’Udinese Gerard è molto felice. C’è un grande rapporto con la famiglia Pozzo. Entrambe le parti sono aperte a cercare un trasferimento, anche la società pensa che questo sia il momento giusto, motivo per il quale vorrebbe concludere il tutto in questa finestra di calciomercato”.