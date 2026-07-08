Irankunda, obiettivo viola, svela: "Sono un giocatore da top club e ci arriverò molto presto"

L'esterno australiano non nasconde le sue ambizioni di grande squadra

Nel novero degli esterni seguiti dalla Fiorentina, che in quella zona di campo dovrà rinforzarsi sia per qualità che per profondità numerica, c'è anche il talento australiano Nestory Irankunda, attualmente in forze al Watford.

Proprio la compagine inglese sarà avversaria dei viola in amichevole il prossimo 29 luglio: qualora l'esterno non avesse ancora trovato una sistemazione per la nuova stagione, è preventivabile che i colloqui tra le parti trovino terreno fertile in quell'occasione. La cessione di Irankunda non sembra più essere una questione di "se", ma di "quando", e la dirigenza viola segue l'evoluzione della situazione con estremo interesse.

A confermare questo scenario sono state le dichiarazioni dei diretti protagonisti. Il calciatore ha annunciato all'emittente australiana SBS Sport: “Mi vedo giocare ad un livello top molto presto, che sia in questa stagione o la prossima. Succederà, credo: ho fiducia nei miei mezzi per raggiungere quel livello”. Più esplicito il direttore tecnico del Watford, Gianluca Nani: “Un sacco di top club lo stanno seguendo, ora sta a noi lottare per tenerlo. Vorremmo davvero che restasse con noi, ma vediamo cosa verrà fuori dal mercato”.