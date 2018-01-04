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Sky Sport, la Fiorentina vuole il centrocampista del Watford Capoue. Operazione chiusa già a gennaio?

La Fiorentina cerca nuovi rinforzi a centrocampo e secondo quanto riportato da Sky Sport il nome buono potrebbe essere quello di Etienne Capoue (classe 88). I viola hanno si sono informati sulla situa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 gennaio 2018 04:52
Sky Sport, la Fiorentina vuole il centrocampista del Watford Capoue. Operazione chiusa già a gennaio? -
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La Fiorentina cerca nuovi rinforzi a centrocampo e secondo quanto riportato da Sky Sport il nome buono potrebbe essere quello di Etienne Capoue (classe 88). I viola hanno si sono informati sulla situazione del giocatore col Watford, vedremo se già a gennaio ci saranno gli estremi per chiudere l'operazione. Così riporta Tuttomercatoweb.

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