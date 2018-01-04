Sky Sport, la Fiorentina vuole il centrocampista del Watford Capoue. Operazione chiusa già a gennaio?

La Fiorentina cerca nuovi rinforzi a centrocampo e secondo quanto riportato da Sky Sport il nome buono potrebbe essere quello di Etienne Capoue (classe 88). I viola hanno si sono informati sulla situa...

A cura di Redazione Labaroviola 04 gennaio 2018 04:52

Condividi