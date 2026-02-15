Bove: “Avevo smesso di guardare il calcio, tornare in campo è una sensazione molto bella”

440 giorni dopo l’ultima volta, Edoardo Bove è tornato in campo. Nuova vita, nuova maglia e nuovo Paese. Il centrocampista classe 2002 riparte dalla Championship, dalla seconda divisione inglese, dove ha esordito con la maglia del Watofrd. L’ex Roma e Fiorentina è entrato nel finale della trasferta della sua squadra contro il North End, facendo il suo ingresso in campo con la maglia numero 15 giocando per 11 minuti complessivi nella partita finita 2-2. Un nuovo inizio per Bove, che emozionato a fine partita ha abbracciato la compagna Martina presente in tribuna e ha parlato in conferenza stampa:

“È una sensazione molto bella tornare a calcare il campo. Sono un po’ deluso dal risultato perché penso che avremmo meritato di vincere, a è stata una bella emozione. Devo ringraziare lo staff e i miei compagni di squadra che mi hanno dato la possibilità di adattarmi a questo nuovo tipo di calcio. Apprezzo il loro lavoro per farmi tornare il prima possibile. Sono davvero grato a loro e al club che mi ha dato questa possibilità. Sono davvero felice di essere qui. Il sostegno del mondo del calcio mi ha aiutato a superare le difficoltà e mi ha dato la forza di tornare. Dico sempre che non mi sono mai sentito solo e questo tipo di forza da parte dei tifosi della Roma e di tutte le persone in tutto il mondo mi ha dato la possibilità di essere qui. Devo dire grazie per questo“.

Sul suo periodo di inattività:

“Devo essere onesto, non guardavo il calcio. Anche vedere i bambini giocare con un pallone mi faceva sentire un po’ arrabbiato. Dopo ho iniziato a guardare le partite, a guardare i miei amici e i miei ex compagni di squadra che giocavano. Uno dei miei migliori amici, Flavio Cobolli, gioca a tennis. Vederli affrontare delle difficoltà mi ha fatto pensare che potevo farcela e mi ha spinto a iniziare a lottare per tornare”.

Sull’ambientamento a Londra:

“Il cibo è diverso, ma mi sto abituando! Il proprietario del club qui è italiano, quindi la cucina è davvero ottima. Il tempo non è un problema per me. Mi piace stare qui perché c’è una cultura calcistica diversa. Si vede come è organizzato il centro di allenamento ed è un livello diverso. È incredibile essere qui e sono davvero grato di essere in Inghilterra. La mia ragazza ha studiato per tre anni a Londra, quindi la conosco bene“.