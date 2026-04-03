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Bove torna a giocare una partita da titolare. L’ultima dal 1° minuto fu quella maledetta serata del dicembre 2024

Rassegna Stampa

Bove torna a giocare una partita da titolare. L’ultima dal 1° minuto fu quella maledetta serata del dicembre 2024

Redazione

3 Aprile · 21:37

Aggiornamento: 3 Aprile 2026 · 21:42

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Edoardo Bove torna titolare, con la maglia del Watford. L'ultima volta era stata la maledetta serata del 1° dicembre 2024

Prima partita da titolare con la maglia del Watford per Edoardo Bove. Il centrocampista è stato impiegato dall’inizio nella sfida di Championship contro il QPR, partita persa per 2-1 e che ha visto l’italiano ammonito dopo 23′ e sostituito al 57′. L’ultima volta in cui fu nell’undici iniziale è stata la maledetta sera del 1° dicembre 2024, Fiorentina-Inter.

Un altro grande traguardo per il centrocampista, che sta mettendo le basi per tornare finalmente protagonista sui campi da calcio. Sono 8 fin qui le sue presenze con gli hornets, con un gol, segnato lo scorso 17 marzo contro il Wrexham. Quando mancano sei giornate alla fine della regular season in Championship, il Watford è attualmente nono, staccato 8 lunghezze dal sesto e ultimo posto valido per i playoff. Impresa complicata, ma finché c’è l’aritmetica tutto è possibile.

Lo riporta TMW

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